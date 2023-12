Prima della Scala, Meloni e Mattarella non ci saranno: nel palco reale Liliana Segre con La Russa e Sala. Tutti gli ospiti (e i posti assegnati)

Mondo della politica, dello spettacolo, dell'arte e della finanza: come sempre la Prima della Scala è un momento di incontro fra mondi differenti. E lo è anche quest'anno per il Don Carlo diretto da Riccardo Chailly con un parterre di ospiti che va da Patti Smith alla senatrice a vita Liliana Segre, dal presidente del Senato Ignazio La Russa al direttore dell'Opéra di Paris Alexandre Neef. Grandi assenti quest'anno il Capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha però già assicurato la sua presenza per il prossimo anno, e la premier Giorgia Meloni.