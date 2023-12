Prima della Scala 2023, da Patti Smith a Liliana Segre: tutti gli ospiti vip. (Ma Meloni e Mattarella danno forfait)

Si apre la Stagione 2023/2024 del Teatro alla Scala di Milano. Domani, giovedì 7 dicembre, arriva sul palco il Don Carlo di Giuseppe Verdi, con la regia di Lluís Pasqual. L'evento come sempre vedrà la partecipazione del mondo della politica, dello spettacolo, dell'arte e della finanza.

Chi ci sarà

Il parterre di ospiti va da Patti Smith alla senatrice a vita Liliana Segre, dal presidente del Senato Ignazio La Russa al direttore dell'Opéra di Paris Alexandre Neef. Quest'anno, per il Don Carlo diretto da Riccardo Chailly, non saranno presenti il Capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha però già assicurato la sua presenza per il prossimo anno, e la premier Giorgia Meloni, ma La Russa e il vicepremier Matteo Salvini, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, delle Riforme Maria Elisabetta Casellati, e i sottosegretari alla Cultura Gianmarco Mazzi e Vittorio Sgarbi. E anche il Capo di Stato Maggiore Giuseppe Cavo Dragone. A fare gli onori di casa saranno il sindaco Giuseppe Sala, che è presidente del teatro, e il presidente della Regione Attilio Fontana. "Debutterà" Claudio Sgaraglia, appena nominato prefetto di Milano, mentre è una conferma la presenza del senatore a vita Mario Monti.

Lo spettacolo

Alla Scala tornerà Raina Kabaivanska, indimenticata protagonista del Don Carlo nella parte di Elisabetta nel 1964 con Gabriele Santini e nel 1969 con Claudio Abbado, ed è attesa anche Ornella Vanoni, come gli architetti Stefano Boeri e Mario Botta, che ha firmato l'ampliamento del Piermarini e la nuova torre di via Verdi, e ancora l'artista Francesco Vezzoli, il direttore artistico del Maxxi di Roma Francesco Stocchi, l'attrice Andrea Jonasson, vedova di Giorgio Strehler, l'ad Rai Roberto Sergio, gli ex sovrintendenti scaligeri Carlo Fontana, che ha appena pubblicato la sua autobiografia 'Sarà l'avventura, una vita per il teatrò e Alexander Pereira e le guide di teatro come la Monnaie di Bruxelles Peter de Caluwe, il direttore artistico del Real di Madrid Joan Matabosch, i sovritendenti fra l'altro dell'Accademia di Santa Cecilia Michele dall'Ongaro e del Regio di Torino Francesco Giambrone. E ovviamente le étoile scaligere Roberto Bolle e Nicoletta Manni, fresca di nomina, insieme al marito Timofej Adrijashenko, anche lui primo ballerino scaligero come Antonella Albano, Martina Arduino, Alice Mariani, Virna Toppi, Marco Agostino. Nicola Del Freo e Antonino Sutera.