Meteo, ritorno all'Estate e caldo record con l'anticiclone subtropicale: le previsioni della settimana

I timidi affacci di autunno che abbiamo visto negli scorsi giorni avranno vita breve: l'espansione dell'anticiclone subtropicale già in arrivo dalla Spagna sta iniziando a portare sulla Penisola giornate soleggiate e temperature praticamente estive, che andranno ad aumentare ulteriormente nel weekend e si manterranno con tutta probabilità anche nei primi giorni della prossima settimana.

Queste condizioni di alta pressione si avranno sorpattutto al Centro-nord, dove si sfioreranno picchi di 28-30° C, mentre al Sud - in particolare Calabria e Sicilia - si sentiranno ancora per qualche giorno gli effetti della circolazione ciclonica, con qualche rovescio o temporale, venti forti e mari mossi o molto mossi. Tuttavia, entro il weekend del 30 settembre - 1 ottobre, anche su queste aree è previsto un ritorno alla stabilità atmosferica e un rialzo termico. Vediamo allora insieme le proiezioni di 3BMeteo della settimana.