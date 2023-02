Meteo, è la settimana più fredda dell'inverno: gelate e neve anche sulle spiagge. Ma dal week-end le temperature risalgono: Le previsioni

Temperature glaciali. È scattata l'allerta freddo in tutta Italia. Nelle scorse ore una massa d'aria gelata, proveniente dall'Europa orientale, ha portato a un brusco calo delle temperature sulla nostra Penisola e, prevalentemente sulle Isole maggiori, un intenso peggioramento delle condizioni metereologiche. L'allerta meteo, sulla base delle ultime previsioni a disposizione, è stata emessa dal Dipartimento della Protezione Civile. Il gelo che sta abbracciando l'Italia in queste ore durerà per alcuni giorni ma le caratteristiche del tempo non saranno le medesime ovunque. Come riporta 3BMeteo: «Le precipitazioni più abbondanti saranno concentrate nell'area di influenza del vortice di bassa pressione che si è da poco formato nei pressi della Sardegna. Il suo minimo evolverà gradualmente verso le Baleari uscendo di scena per mercoledì quando avrà ormai sorpassato lo Stretto di Gibilterra. Nel contempo un secondo vortice attivato dall'arrivo dell'aria fredda sul nord Africa risalirà di latitudine dall'entroterra algerino fino a sfociare sul Mar Libico intorno a giovedì».