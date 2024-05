Per ora la data cerchiata in rosso sul calendario è il 18 giugno. Un martedì, in cui al Senato potrebbe arrivare la prima approvazione parlamentare del premierato. Ovvero della «madre di tutte le riforme» su cui Giorgia Meloni pare disposta a giocarsi più o meno tutto. Dietro ai tremila emendamenti presentati dalle opposizioni, alla prassi del “canguro” rispolverata per l’occasione e ai tempi contingentati imposti dall’esecutivo per tener fede al proprio programma elettorale, si cela però l’anatomia di una riforma che ha come obiettivo politico quello di stabilizzare una leadership, mettendo fine alla litigiosità dei partiti. Come? Facendo in modo - testi alla mano - che il presidente del Consiglio sia eletto a suffragio universale e diretto, restando in carica per cinque anni e con la possibilità di poter restare a palazzo Chigi per non più di due legislature consecutive (tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l’incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi). Se poi in corso d’opera il Parlamento non dovesse accordargli la fiducia - dopo un nuovo tentativo di formare un esecutivo legittimato dal presidente della Repubblica - le Camere sarebbero sciolte dal Capo dello Stato. Possibilità che sussiste anche qualora ad invocarla fosse il premier dimissionario. In buona sostanza, addio a larghe intese nate in Parlamento e governi tecnici.