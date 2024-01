Portaerei Ford, la Cina costruisce una sagoma di dimensioni reali. «Missili e radar, così Pechino si esercita in caso di guerra»

Una vera e propria sagoma a grandezza naturale della portaerei americana Gerald R. Ford. Si trova in Cina, nella provincia dello Xinjiang, nel deserto del Taklamakan. E fa parte della strategia dell'esercito cinese per permettere l'addestramento dei suoi soldati e delle proprie attrezzature tecnologiche. Le foto satellitari che ne dimostrano la presenza sono di Planet Labs Inc. e sono state pubblicate da The War Zone. Non è di certo una novità per Pechino, che negli ultimi decenni ha costruito dei veri e propri bersagli che somigliano a singole unità statunitensi. L'obiettivo è quello di favorire l'addestramento dei militari negli attacchi aerei e missilistici in caso di guerra nel Pacifico. A disposizione dell'Esercito popolare di Liberazione un enorme arsenale di missili balistici antinave e da crociera.