Pooh, chi sono? Membri, curiosità, canzoni e la morte di Stefano D'Orazio: la band ospite a “I migliori anni”

Sono passati sei anni e sembra ieri, eppure tutto è cambiato e ora “I migliori anni” torna e sarà diverso in tutto. Ma al timone ci sarà sempre lui: Carlo Conti, con la partecipazione di Flora Canto. Stasera in tv su Rai1 alle 21.30 torna il varietà che mette al centro dell'attenzione la storia d'Italia. Un susseguirsi di ricordi dei decenni passati per ripercorrere un vero e proprio viaggio che attraverserà 40 anni di musica, televisione, oggetti, fatti, mode e fenomeni. Grazie ai social, new entry molto importante di questa nona edizione, gli spettatori parteciperanno attivamente nel corso della trasmissione. Saranno tantissimi gli ospiti di questa sera su rai 1. Tra questi arrivano i Pooh, vediamo insieme chi sono.