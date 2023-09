Cedere il 40% dei territori in caso di invasione russa. La Polonia svela il piano della resa. Sviluppato dal precedente governo di Varsavia, oggi diffuso dal ministero della difesa. Cosa prevedeva? Una ritirata dell'esercito su larga scala attraverso il fiume Vistola, poco lontano dalla capitale. “La strategia per l'impiego delle forze armate, approvata dall'allora capo del Ministero della Difesa Klich, indicava che la difesa indipendente del paese sarebbe durata al massimo due settimane, e in sette giorni il nemico avrebbe raggiunto la riva destra della Vistola", spiega il titolare del dicastero Mariusz Błaszczak.

