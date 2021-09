Covid, il plasma dei pazienti guariti non è efficace e può peggiorare la situazione clinica: lo studio su Nature

Bocciato, ancora una volta. Nature Medicine ha pubblicato uno studio relativo al plasma convalescente nel trattamento del Covid-19, mostrando però risultati negativi: con la terapia col plasma prelevato da pazienti guariti dalla malattia, non si riduce né il rischio di finire in terapia intensiva né tantomeno quello di morte. Anzi, in alcuni casi può addirittura peggiorare la situazione clinica. La ricerca, coordinata dalla McMaster University di Hamilton, in Canada, è stata condotta tra maggio 2020 e gennaio 2021 e ha coinvolto 940 pazienti in 72 strutture tra tra Canada, Stati Uniti e Brasile. Un terzo di essi è stato curato con il trattamento standard, mentre i rimanenti due terzi hanno ottenuto, in più, la terapia con il plasma ricco di anticorpi, che è stata somministrata in media otto giorno dopo la comparsa dei sintomi.

