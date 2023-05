Piero Angela, la carriera e il rapporto con il figlio Alberto. Il divulgatore scientifico «torna» con una puntata di “Ulisse, il piacere della scoperta”

«Piero Angela, un intellettuale che ha trasmesso conoscenza. Il suo lavoro si è sviluppato per 70 anni e, in questo lungo arco di tempo, ha costruito un patrimonio di sapienza ancor oggi accessibile a tutti. Piero Angela ci ha consegnato anche per il futuro un patrimonio di cultura e di senso di responsabilità e gli siamo riconoscenti". Parole che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dedica al più grande divulgatore della televisione nell’intervento realizzato per «Piero Angela - Un viaggio lungo una vita», lo speciale di «Ulisse, il piacere della scoperta» che Rai Cultura propone giovedì 25 maggio alle 21.25 su Rai 1.