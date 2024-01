Pier Silvio Berlusconi: «Nessun problema con Paolo Bonolis. Avanti un Altro? Se ci sarà l'anno prossimo non dipende solo da noi»

Pier Silvio Berlusconi e Paolo Bonolis ai ferri corti? In rete il rumors è esploso soprattutto dopo le dichiarazioni del conduttore che ha detto di volersi prendere una pausa dalla tv. Oggi a spiegare bene come sta la situazione è sceso in campo l'ad di Mediaset. «Non ho nessun segnale di difficoltà nel nostro rapporto con Paolo Bonolis, con il quale ho un rapporto di grande stima e di gratitudine vera: lavora con noi da anni».