Petrow Corum, chi è il ragazzo arrestato per l'omicidio di Alex. I reati, gli orologi di lusso e le ville in stile Casamonica

Petrow Corum, 24 anni, si è costituito ai carabinieri a meno di 48 ore dagli spari che hanno ucciso Alexandru Ivan. Il giovane si è presentato ieri sera in caserma accompagnato dai suoi legali, ammettendo di aver fissato lui l'appuntamento chiarificatore terminato con il tragico epilogo ed è stato fermato per l'omicidio del quattordicenne ucciso la notte tra venerdì e sabato nel parcheggio della metro C di Pantano, a ridosso della periferia est di Roma. Corum, anche lui romeno, abita nella zona di Borgesiana, alla periferia della città. E sui social vantava una vita immersa nel lusso, tra orologi di mrca, ville in stile Casamonica e feste sfarzose.