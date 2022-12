Alessandro Michele, il guru della moda sarà il più ambito

Il suo addio a Gucci è stato il terremoto magnitudo 8 della moda 2022. Poeta del gender fluid, protagonista delle passerelle, designer prediletto dallo star system, Alessandro Michele in quasi otto anni ha (ri)disegnato l’identità della maison creando un proprio marchio di fabbrica e lasciando dietro di sé, con l’improvviso “divorzio”, un vuoto incolmabile per i fan nonché un’eredità pesante per chi verrà dopo. Dal mocassino con pelliccia diventato oggetto di culto alle teste mozzate in passerella, dal completo di velluto indossato indifferentemente da Gwyneth Paltrow o Achille Lauro alle 68 coppie di gemelli della sfilata Twinsburg. Quello di Michele è un immaginario sconfinato che spazia dal bohémien anni Settanta all’antica Roma, uno stile ben riconoscibile che è difficile visualizzare abbinato a un marchio diverso dalla “sua” Gucci. Ma la moda non è cosa per i sognatori e l’anno nuovo ha già i riflettori puntati sul designer romano. Dove sarà il futuro di uno degli stilisti più iconici dell’ultimo decennio? A Milano, dove potrebbe aprire un suo marchio, ancora a Roma dopo le voci di avvicinamento con Bulgari (vista la sua esperienza con gli accessori), a Parigi, dove rimbalza la pazza idea che lo vorrebbe alla guida di Chanel? Forse nessuna delle tre: la risposta, comunque, arriverà nel 2023.



Costanza Ignazzi