Pelè, nel testamento inserisce la figlia mai riconosciuta (morta 18 anni fa). Ecco a chi andrà l'eredità

Un colpo di scena per Pelè. Nel testamento, infatti, O Rey avrebbe inserito la figlia mai riconosciuta nata da una relazione con la sua ex colf Anisia Machado. A rivelarlo i media brasiliani, che confermano alcune indiscrezioni circolate già a gennaio. L'ex calciatore avrebbe cambiato idea il 28 dicembre, alla vigilia del suo decesso. Aveva infatto sempre allontanato da sé la donna, deceduta nel 2006, e per questo ha accettato di incontrarne i figli, suoi nipoti naturali, impegnandosi a inserirli nel testamento.

