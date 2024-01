Pattini d'argento, stasera in tv la storia di "Romeo e Giulietta" tra i ghiacciai: cast, trama e dove è ambientato

Pattini d'argento, stasera in tv martedì 9 gennaio alle 21.25 su Rai 1, il film del 2020 diretto da Michail Lokšin, al suo esordio alla regia, tratto dall'omonimo romanzo del 1865 di Mary Mapes Dodge. Prosegue così la messa in onda della Rai di film per la serie "i buoni sentimenti".

Una romantica e appassionante storia d’amore che sfida, oltre al ghiaccio, le barriere sociali: è il film russo “Pattini d’argento”. Mentre l'ambientazione del romanzo è nei Paesi Bassi con la pellicola ci si sposta alla San Pietroburgo di fin de siècle, si ispira anche a Romeo e Giulietta.