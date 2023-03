Papa Francesco di cosa soffre? L'operazione al polmone (da giovane) e al colon (nel 2021), la sciatalgia e la cataratta: ecco i malanni di Bergoglio

Il ricovero di oggi al Gemelli è il secondo per papa Francesco: il primo fu l'intervento chirurgico del 4 luglio del 2021 per una stenosi diverticolare sintomatica del colon, effettuato in una quadro di salute complessivamente buono per un uomo che all'epoca aveva 84 anni. Non sono mancati nella sua vita problemi di natura sanitaria, come l'operazione al polmone subita da ragazzo, poi la ricorrente sciatalgia e, qualche anno fa, l'operazione alla cataratta. Inoltre da circa un anno il pontefice soffre di gonalgia, ovvero un dolore al ginocchio che lo ha costretto a muoversi in sedia a rotelle o ad aiutarsi col bastone.