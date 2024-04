Papa Francesco: «Maternità surrogata diventi delitto universale. Rispettare i gay, ma teoria gender pericolosissima»

Papa Francesco parte dalla difesa dei diritti umani per condannare in modo netto, anzi nettissimo l'aborto, l'utero in affitto, i femminicidi, la teoria del gender anche se, in un altro passaggio del suo ultimo documento, apre alla possibilità del cambio di sesso ma solo se «una persona è affetta da anomalie dei genitali già evidenti alla nascita o che si sviluppino successivamente». Nel testo appena licenziato dietro suo placet dal Dicastero della Fede viene incluso un ventaglio molto ammpio di problematiche. Tra queste trova spazio persino la questione della guerra. Bergoglio ripete che nessuna guerra vale le lacrime di una madre che perde il figlio militare benchè riaffermi «il diritto inalienabile alla legittima difesa e la responsabilità a proteggere coloro la cui esistenza è minacciata». Resta in evidenza di come gli interventi bellici risultino sempre una sconfitta dell'umanità e che ormai da tempo non esistono piu le cosiddette guerre giuste. Nelle trenta pagine di Dignitatis Infinita c'è davvero di tutto partendo da una riflessione a 360 gradi sulle violazioni della dignità umana alla luce dell'enciclica Fratelli Tutti. L'elaborazione del documento che è stato licenziato il 25 marzo ha richiesto un lungo periodo di riscrittura: ben cinque anni di diverse versioni fino alla pubblicazione odierna che non mancherà di fare discutere e sollevare dibattiti. Ecco i punti salienti.

