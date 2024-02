Paolo Pierobon, l'attore ha un malore e sviene sul palco a Trento: trasportato in ospedale, rinviato lo spettacolo

Paura per Paolo Pierobon, l'attore di 57 anni ha avuto un malore sul palco durante lo spettacolo «De Gasperi: l’Europa brucia», al Teatro Sociale di Trento. Pierobon è stato portato all’ospedale Santa Chiara di Trento. Nonostante le sue condizioni non destino più preoccupazione, il Centro servizi culturali «Santa Chiara» ha comunicato che tutte le repliche, in programma fino a domenica, sono state annullate. Nessun spettacolo dunque neanche per oggi, venerdì, quando alle 17.30 la compagnia teatrale avrebbe dovuto incontrare il pubblico nel foyer del teatro.