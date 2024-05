Pagelle canzoni Eurovision finale: Grecia ultratrash (5), Irlanda apocalittica (7), Estonia irresistibile (8)

Tutto pronto per finale dell'Eurovision 2024. In diretta da Malmö i 25 i cantanti in gara (erano 26 prima dell'esclusione dell'olandese si Joost Klein) si giocano la vittoria della 68esima edizione del contest europeo. Angelina Mango sarà la quattordicesima a calcare il palco svedese. Cresce l'attesa.