Ostia antica, scoperte ceramiche e lucerne del I-II secolo d.C. nell'Area sacra: servivano per i banchetti in onore della divinità

L'Area sacra del Parco archeologico di Ostia antica continua a sorprendere: gli scavi hanno restituito reperti risalenti al I-II secolo d.C. La scoperta è avvenuta durante un recente intervento di risistemazione generale dell’area per la sua prossima riapertura al pubblico con il restauro dei templi e il ripristino delle canalizzazioni che garantivano lo smaltimento delle acque meteoriche. Durante lo svuotamento di un pozzo, posto davanti alla scalinata del tempio di Ercole, sono emersi reperti dell'età imperiale in buono stato in quanto conservati per secoli in un fango povero d’ossigeno.