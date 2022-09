La configurazione astrologica di questa domenica elettorale precede di qualche minuto la Luna Nuova, in una sorta di incerto preludio che tiene l’Italia, e non solo, col fiato sospeso. Nel cielo prevalgono gli elementi aria e terra: gravità e leggerezza si fronteggiano in un dialogo quasi impossibile. Nel grafico planetario c’è qualcosa di molto enfatico che sembra incoraggiare il populismo. Potrebbe favorire l’affidarsi a credenze illusorie, forse addirittura con la consapevolezza che di illusioni si tratta. Il quadrato tra Marte e Nettuno tende a creare un clima propizio alla contrapposizione di credenze diverse. Fortunatamente il trigone nei segni di terra dovrebbe garantire la stabilità ed evitare impennate pericolose.

