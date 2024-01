L'Orologio dell'Apocalisse del 2024 a 90 secondi dalla catastrofe globale, orario invariato rispetto al 2023. «Periodo di pericoli senza precedenti»

L'orologio dell'Apocalisse segna ancora 90 secondi a mezzanotte nel 2024, come nel gennaio 2023, confermando anche per quest'anno la distanza minima ad un disastro globale finora raggiunta. Lo indica il Bollettino degli Scienziati atomici fondato nel 1945 da Albert Einstein e che dal 1947 scandisce il tempo che manca a una catastrofe globale. Quando era stato istituito, nel 1947, l'orologio dell' Apocalisse segnava 7 minuti alla mezzanotte e da allora è stato aggiornato 25 volte, otto delle quali è stato spostato indietro e 17 in avanti. Il 1991 è stato l'anno in cui la catastrofe è stata più lontana, distante 17 minuti.

Orologio dell'Apocalisse, cambia l'orario che misura la potenziale fine del mondo: dalle guerre in Ucraina e Israele alle armi nucleari