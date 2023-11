Olgettine, Manuela Ferrera tra le ragazze sfrattate dagli eredi di Berlusconi: chi è l'ex ​meteorina (e i flirt con Ronaldo)

Manuela Ferrera è tra le ragazze che hanno ricevuto lo sfratto dalla famiglia Berlusconi. L'ex meteorina, anche lei un tempo ospite ad Arcore, entro la fine dell'anno dovrà lasciare un appartamento in zona Bande Nere-Primaticcio a Milano in cui ha vissuto grazie ad un contratto in comodato d'uso gratuito voluto dal Cavaliere. Ferrera però, a differenza di Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli - altre delle olgettine che avevano allietato le serate a Villa San Martino - al momento non ha intenzione di aprire alcun contenzioso legale.