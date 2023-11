Missile Usa Precision Strike a lungo raggio, sostituirà gli Atacms: il test, la gittata e le caratteristiche

Un nuovo missile, più potente, che finirà per sostituire gli Atacms (o MGM-140). L'esercito americano sta testando una nuova arma nell'ambito dell'ambizioso programma Precision Strike Missile (PrSM), in lavorazione già da diversi anni e pensato per fornire alle unità di artiglieria da campo un sistema missilistico a lungo raggio e con enormi capacità di attacco. Durante una dimostrazione la scorsa settimana al White Sands Missile Range nel New Mexico, il missile ha superato un volo di prova.

Con il tempo prenderà il posto degli Atacms, l'arma che di recente ha fatto il suo debutto in Ucraina dopo le tantissime richieste di Kiev dall'inizio della guerra. E dei risultati tangibili sono già arrivati: secondo l'esercito ucraino sono stati utilizzati in un attacco alla flotta di elicotteri russa.