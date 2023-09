Nuovo codice della strada bici elettriche e monopattini, cosa cambia? Dalle targhe alle assicurazioni alle multe: le regole

Nuovo codice della strada, cosa cambia per bici elettriche e monopattini? Il consiglio dei ministri ha approvato due provvedimenti: un disegno di legge che introduce interventi in materia di sicurezza stradale e la delega per la revisione del codice della strada. Interventi bandiera del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a cui sono andati i ringraziamenti della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Sono provvedimenti «quanto più urgenti», secondo la premier, viste le troppe morti, anche di giovani ragazzi, sulle nostre strade». Per fermare la strage il governo vuole «tolleranza zero per chi guida drogato o ubriaco». Introduce il divieto assoluto di assumere alcolici a seguito di condanne per reati specifici e l'obbligo di installare un »alcolock«, un dispositivo che impedisce al motore di accendersi se il tasso alcolemico del conducente è superiore allo zero. La stretta riguarda anche i neopatentati, a cui sono interdette per 3 anni le auto di grossa cilindrata, e i monopattini per cui scatta l'obbligo di casco, targa e assicurazione. Una delle misure più attese è senza dubbio lo «stop agli autovelox selvaggi, usati solo per fare multe».