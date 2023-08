Nuova "Nato" in Asia? Minaccia nucleare: Kim e Cina tra gli obiettivi dell'alleanza tra Usa, Giappone e Corea del Sud

Pronta una nuova alleanza, in stile Nato, in Asia? Nelle scorse ore Joe Biden ha ricevuto, nelle villette blindate di Camp David, in Maryland, il presidente sud coreano John Suk Yeol e il premier giapponese Fumio Kishida per il primo summit trilaterale che ha lo scopo di rafforzare l’alleanza Usa nel Pacifico.

L’interesse immediato è contenere l’espansione militare cinese e l’aggressività missilistica della Corea del Nord, anche inasprendo il pattugliamento delle rotte che Pechino intenderebbe dominare. Lo slogan del summit è diventato «commitment to consult», l’impegno a consultarsi soprattutto nelle situazioni di crisi e il nodo di Taiwan è uno dei principali e più esplosivi.