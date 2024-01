Nino La Rocca, l'ex pugile: «Le nozze con una pornostar, le feste con Califano e la Carrà. Ho sperperato due miliardi»

Cheick Tidjani Sidibé, alias Nino La Rocca, mito della boxe azzurra (64 anni, 80 incontri, 74 vittorie), vive alla periferia sud di Roma. Vive con la pensione riservata ad artisti e atleti. Una storia difficile, fin da subito. Nino nasce in Mauritania, a Port-Étienne «dove - racconta al Corriere della Sera - mio padre, maliano e soldato dell’esercito coloniale francese, trascinò mia madre incinta a 17 anni». Una madre giovane e bellissima: «Nunzia La Rocca, donna bellissima, figlia di siciliani di Resuttana emigrati in Africa per aprire un panificio. Papà sparì subito, mamma restò con me e due fratelli, Ibrahim e Hussein. Vivevamo con i nonni, a casa si parlavano francese e siciliano, fuori l’arabo».