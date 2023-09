Nina Rima, chi è l'influencer con la protesi a Venezia 2023: dall'incidente con l'ex fidanzato al riscatto sui social

Quella data - 21 aprile 2017 - se l'è tatuata sul corpo. E' il giorno in cui in un incidente stradale con il suo ex ragazzo ha perso la gamba sinistra. Tutto accadde in una galleria: una moto di grossa cilindrata, che andava velocissimo, ha sbandato in curva e c'è stato uno scontro. La moto le aveva tranciato la gamba all'altezza della caviglia. Da quel giorno la vita di Nina Rima, influencer da 133 mila follower che ha fatto della sua disabilità un punto di forza, è inevitabilmente cambiata. Ieri sera, sul red carpet della quinta serata del Festival di Venezia, Nina l'ha mostrato al mondo: sfilando con uno spacco vertiginoso che ha messo in mostra la sua protesi.

