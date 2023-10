Portaerei nucleari, cacciatorpedinieri e task force navali: ingorgo nel Mediterraneo (tra navi Nato e nemiche)

Il Mediterraneo , il Golfo Persico , il Medio Oriente . Mentre a Gaza si combatte via terra - con tank, genieri e fanteria - in mare è una via vai di navi da guerra. Portaerei nucleari, cacciatorpedinieri, porta elicotteri, pattugliatori. Dagli Stati Uniti alla Francia, dalla Gran Bretagna fino all'Italia, che si è accodata proprio in queste ore. Sono le forze Nato che monitorano il fronte marino dove si affaccia Israele. I rischi di un'escalation che possa coinvolgere l'Iran e infiammare ulteriormente la regione, hanno spinto le potenze dell'Alleanza Atlantica a mostrare i muscoli. In supporto di Israele, certamente, e in appoggio per le evacuazioni e gli aiuti umanitari. Ma anche in difesa dell'Europa. Un segnale di forza per tenere a bada ogni velleità espansionistica. Di contro non manca l'occhio della Cina, seppur discreto ea distanza. Sfruttando esercitazioni già programmate in Kuwait può disporre di sei navi da guerra. Un utente su X, analizzando i livetrack delle imbarcazioni, ha realizzato una mappa in grado di evidenziare la massiccia presenza navale in tutta l'area.

Mappa aggiornata della Marina americana e dei suoi alleati nel Mediterraneo e nel Mar Rosso.



Navi da guerra dei seguenti paesi in corso o schierate

🇺🇸🇬🇧🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇪🇸🇹🇷🇬🇷🇮🇩🇧🇩🇩🇰



USS Mount Whitney LCC-20



Ford Carrier Strike Group

USS Gerald R. Ford CVN-78

USS Thomas Hudner DDG-116

USS Ramage… pic.twitter.com/5tQD97mYxQ — Intelschizo (@Schizointel) 28 ottobre 2023