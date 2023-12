Nave spia iraniana nel Mar Rosso prepara l'attacco per gli Houthi, fregata italiana Fasan a rischio

Una nave spia iraniana si aggira nel Mar Rosso. Un'imbarcazione chiave per gli attacchi degli Houti alle navi occidentali. E se i Paesi della Nato non hanno dubbi, Theran smentisce categoricamente ogni coinvolgimento. Anche perché, altrimenti, il conflitto rischierebbe di allargarsi. Ma nel frattempo la situazione nel canale di Suez si fa incandescente. E il motivo è chiaro: la lega araba (l'alleanza militare del Medio Oriente, a cui si deve però aggiungere l'Iran) non gradisce la presenza delle navi statunitensi (e non) nell'area. Che però, invece, è aumentata con la guerra tra Hamas e Israele.

