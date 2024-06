Russia, che fine ha fatto la portaerei Kuznetsov? La nave è ferma a Murmansk per via delle sanzioni (e dei cantieri ucraini che forgiavano i suoi motori prima della guerra)

L'unica portaerei della marina russa, la Kuznetsov, avrebbe dovuto lasciare il porto di Murmansk, nel nord della Russia, questa primavera per la prima volta dopo sette anni. E invece la nave ammiraglia da 58.000 tonnellate – varata nel 1985 e entrata in servizio nella flotta sovietica sei anni dopo – è rimasta nel molo. Recenti immagini satellitari mostrano attrezzature da costruzione ancora sparse sul ponte. L'unica portaerei russa non è operativa e ha dei trascorsi piuttosto sfortunati: persistono problemi meccanici e difetti di costruzione. Lo riporta il Telegraph.

Nato, l'isola di Gotland punto critico: perché la Russia vuole conquistarla