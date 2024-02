Navalny, l'unità top secret degli 007 russi che supervisiona (e nasconde) il corpo: i pedinamenti, l'avvelenamento del 2020 e i misteri

L'appello a Putin lanciato dalla madre di Alexei Navalny di poter riavere il corpo di suo figlio è caduto nel vuoto. Dal Cremlino non è arrivata alcuna apertura. Non solo, Mosca ha anche respinto la richiesta di un'indagine internazionale avanzata dall'Alto commissario per la politica estera della Ue, Josep Borrell. Il cadavere del principale oppositore russo al regime di Putin non verrà consegnato prima di 14 giorni, sempre che prima o poi accada oltre quel termine. Il team di Navalny sospetta che dietro questa tempistica ci sia la volontà di cancellare le prove di un possibile avvelenamento con il novichok, l'agente nervino che sarebbe già stato utilizzato nel 2020 proprio nei confronti del dissidente. Ma chi si sta occupando degli «esami chimici» sul corpo per stabilire le reali cause del decesso? Secondo i gruppi investigativi indipendenti russi a supervisionare le operazioni ci sarebbe l'unità top secret dell’Fsb, il Servizio federale per la sicurezza della Federazione Russa (l'ex Kgb per intenderci). Il suo nome è FSB’s Criminalistics Institute (Istituto di Criminalistica dell'FSB).

Navalny «ucciso con un pugno al cuore». La rivelazione del Times: tecnica degli agenti delle forze speciali dell'ex Kgb