Natisone, perché la mancata manutenzione della vegetazione ha favorito la piena improvvisa: la simulazione

La mancata manutenzione della vegetazione ha favorito la piena improvvisa del Natisone? Quando i ragazzi si trovava sul greto del fiume, la portata è passata da 20 metri cubi al secondo (alle 11:30) a 135 metri cubi al secondo (alle 13:35). Per poi salire ancora a 250 metri cubi al secondo alle 15. Per comprendere questi dati bisogna procedere a un confronto con i mesi primaverili, quando è di 6-8 metri cubi al secondo. Se poi si analizza l'altezza, in base a quanto pubblicato dalla stazione di rilevazione di Cividale del Friuli, 6 km a monte del luogo della tragedia, il livello dell'acqua registrato alle 13:30 è di 196 centimetri (saliti fino a 229 alle 15:00). A riposo? Il valore è di circa 20 centimetri. Ma cosa può aver influito nel cambiamento repentino?

Natisone e la pioggia il giorno della tragedia, il consigliere Elia Miani: «I ragazzi sono scesi con nuvole nere a nord-est»