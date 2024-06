«Quel giorno lì, in cui sono morti i ragazzi, non pioveva da noi. Ma se guardavi verso nord-est vedevi che c'era proprio il nero più completo. Non era bel tempo. In Slovenia pioveva già». Così Elia Miani, consigliere della regione Friulia Venezia-Giulia, sulla tragedia del Natisone. L'abbiamo raggiunto telefonicamente.

