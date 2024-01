Napoli, killer entrano in casa: per fuggire si lancia dal balcone, morto a 50 anni Raffaele Cinque

Una esecuzione in pieno stile Gomorra, con un movente ancora tutto da decifrare e una certezza: la vittima designata doveva morire ad ogni costo. Saranno le indagini a mettere a fuoco perché Raffaele Cinque, il cinquantenne trovato morto la scorsa notte a Napoli in via dello Scirocco, nel quartiere di Poggioreale, non doveva avere scampo.