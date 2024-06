L’aria condizionata in auto in tempi di cambiamento climatico dovrebbe essere accesa meno. È invece tassativamente vietata con il motore acceso e l'auto ferma. Questa inutile emissione di CO₂ non è consentita dal Codice della strada, che punisce i trasgressori con multe salatissime fino a 444 euro. Ecco tutti i casi in cui si rischia la sanzione.

