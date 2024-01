Missili Patriot costosi, Usa verso il taglio delle consegne a KIev: ecco perché ora le città ucraine sono più a rischio

Un solo missile costa tra i due e i quattro milioni di dollari. È questo il motivo per cui a breve gli Stati Uniti potrebbero non fornire più i Patriot all'Ucraina. La notizia è stata riportata dal New York Times, che ha citato funzionari della Casa Bianca e del Pentagono. I Patriot sono progettati per contrastare i missili balistici e, sin dalla loro introduzione nel teatro di guerra in Ucraina, hanno rivoluzionato la dinamica dei combattimenti aerei, respingendo gli attacchi provenienti dall'aviazione russa. Il ruolo cruciale svolto dai Patriot nella difesa contro i sofisticati bombardamenti a saturazione è altrettanto significativo, come evidenziato dal New York Times. Tali attacchi combinano diverse piattaforme di lancio, terrestri, marittime e aeree, per inviare missili e droni verso l'Ucraina lungo varie rotte di volo, con tempi di impatto coordinati per sopraffare le difese di Kiev. Inoltre, il radar potente del Patriot ha una portata di oltre 93 miglia e può individuare fino a 100 obiettivi contemporaneamente, secondo quanto riportato da un rapporto del Congressional Research Service.

