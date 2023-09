Missili Atacms all'Ucraina, l'arma per liberare la Crimea. Ma è giallo negli Stati Uniti, la Casa Bianca: «Non li daremo»

Missili Atacms all'Ucraina? Joe Biden ha detto a Volodymyr Zelensky che gli Usa forniranno un piccolo numero di missili a lungo raggio per aiutare Kiev nella guerra con la Russia. Lo riferisce Nbc News evocando l'invio degli Atacms e citando tre dirigenti statunitensi e un funzionario del Congresso. Quest'ultimo ha precisato comunque che c'è ancora un dibattito in corso su quale tipo di missili mandare. Nessuna delle fonti ha detto quando saranno inviati o quando sarà fatto l'annuncio pubblico.

Gli Stati Uniti invieranno all'Ucraina una «piccola quantità» di missili a lungo raggio Atacms. Lo hanno riferito funzionari all'emittente Nbc, mentre ieri il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, a proposito della fornitura a Kiev di questi missili, ha affermato che «il presidente ha deciso che non fornirà gli Atacms all'Ucraina, ma non ha nemmeno tolto la questione dal tavolo per il futuro», escludendo la presenza degli Atacms nell'ultimo pacchetto di aiuti militari. Tre funzionari citati dall'emittente hanno precisato che una quantità limitata ma non specificata di missili sarà consegnata all'Ucraina, senza chiarire i tempi.