Miss Mondo Veneto, Maria Antonietta Marino: «Pesavo 90 chili ora faccio la modella. Tutti possiamo cambiare vita, dobbiamo solo volerlo»

Maria Antonietta Marino è la nuova Miss Mondo Veneto, un trionfo già di per sé gratificante, ma che per la 19enne rappresenta una vera e propria rivincita. Al teatro Salieri di Legnago è stata lei, tra le 24 ragazze in gara, a ricevere l'ambitissima corona. Originaria del Veronese, ma residente in provincia di Rovigo, è già semifinilastia di Miss Mondo Italia che, a giugno, volerà a Gallipoli per la fase finale del concorso, dal quale uscirà la rappresentante italiana alle finale mondiali di Miss World. Ma a catturare, oltre alla sua bellezza sconvolgente, è anche la sua incredibile storia.

Cannes 2023, look pagelle: Jennifer Lawrence con le infradito (10), Irina Shaik addominali in mostra (5), il "re" Jude Law (9)