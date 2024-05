Mike Bongiorno oggi compirebbe 100 anni: chi è il famoso presentatore che ha fatto la storia della tv italiana

È considerato il padre della tv italiana e oggi, se fosse vivo, compirebbe 100 anni. Mike Bongiorno, il vero nome è Michael Nicholas Salvatore Bongiorno, è diventato sinonimo di "quiz", gioco, competizione pubblica. Mike, come lo hanno chiamato affettuosamente i telespettatori, ha inaugurato un format che è ancora molto in voga: quello in cui si resta incollati alla tv per verificare se il protagonista, il concorrente - un po' gladiatore e un po' eroe - ce la fa, vince e riesce a cambiare la sua vita, o non ce la fa e perde, venendo relegato all'oblio. È entrato nelle case degli italiani, nella cultura di massa, proprio grazie a queste trasmissioni di quiz a premi ed è stato un grande intrattenitore. Diventò famoso con la trasmissione "Lascia o raddoppia" nel 1955, remake italiano di "La domanda da sessantaquattromila dollari", che ha tenuto intere città davanti ai televisori e ai grandi schermi dei cinema che erano costretti a cambiare la programmazione per permettere agli spettatori di seguire lui, Mike. Il programma a un certo punto diventa perfino un film con Totò, e con Mike che è già un mito perché recita il ruolo di sé stesso.