Meteo, le previsioni del weekend: temperature in calo e temporali sparsi. Arriva una nuova perturbazione sull'Italia: ecco dove (da Nord a Sud)

Meteo, cambia tutto. Le previsioni del tempo cambiano di nuovo. Dopo qualche giorno in cui ci sembrava l'estate fosse arrivata e in molti già si dicevano provati dalle alte temperature, tornano le piogge e le colonnine di mercurio del termometro scendono, almeno al Centro-Nord, per effetto di masse d'aria fresca in arrivo dai quadranti nordorientali. Segnali di affanno dell'anticiclone che negli ultimi giorni ha favorito condizioni di prevalente stabilità sull'Italia. Ne approfitteranno alcuni impulsi instabili in arrivo dall'Atlantico che fino alla fine della settimana coinvolgeranno parte dello Stivale, innescando un graduale ridimensionamento delle temperature.