Maltempo, allerta meteo in 7 regioni: continuano piogge e temporali (ma dal 13 marzo arriva la primavera). Le previsioni per i prossimi giorni

Allerta meteo in sette Regioni. Freddo, pioggia e vento. Il terzetto che contraddistinguerà il weekend ci terrà compagnia anche la prossima settimana. Piogge e temporali stanno interessando in queste ore soprattutto Lazio, Campania, Molise interno mentre piogge più deboli sono presenti sul versante adriatico e residue al Nord. Come scrivono gli esperti di 3bmeteo, gli accumuli più abbondanti fino alla mezzanotte sono stati registrati in Liguria con punte di 40mm nel Savonese. Sui settori alpini la neve è caduta fino a quote collinari, a tratti anche sotto ai 500m con accumuli compresi tra i 10 e i 20cm. Qualche fiocco anche sull'Appennino ma con accumuli modesti.

Emanate allerte arancioni (media gravità) in Emilia Romagna e in Liguria. Attenzione per possibili criticità anche in Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Puglia.

Bomba d'acqua su Roma, pioggia intensa e allerta gialla nel Lazio: le previsioni per la giornata