Meteo, maltempo al nord con forti temporali, nubifragi e grandine (dove e quando). Al Sud temperature stabili

Un'Italia divisa in due tra forti temporali, nubifragi e grandie al Nord, e temperature stabili al Sud. L'Italia settentrionale sarà colpita da questi pericolosi fenomeni per lo scorso tra le freddi correnti artiche provenienti dal Mar di Norvegia spinte verso Sud dall'anticiclone delle Azzorre, in posizione anomala tra il medio Atlantico e l'Islanda, e le correnti calde provenienti dall'Africa.

Tra martedì e mercoledì le criticità potrebbero diventare ancora più marcate. Molto diversa la situazione al Centro-Sud con tempo stabile grazie alla corrente anticiclonica, anche se non sempre soleggiato e con temperature sopra media. Vediamo le previsioni per i prossimi giorni.

Bomba d'acqua su Milano, cancellato il concerto della Filarmonica in piazza Duomo