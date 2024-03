Meteo Pasqua: maltempo fino a Pasquetta. In Sicilia punte di 30°, nel Nord Ovest rischio nubifragi

Arriva il maltempo su tutta l'Italia. Come anticipato, le previsioni meteo di Pasqua e Pasquetta parlano di perturbazioni e tempo instabile. Si inizia oggi, Sabato Santo, già caratterizzato da tempo instabile. Si apre ufficialmente la fase di maltempo anche intenso che accompagnerà una parte della Penisola, essenzialmente il Nord Italia. Come spiegano gli esperti di 3bmeteo i fronti saranno tre in tutto, il primo porterà maltempo nelle prossime ore, gli altri due arriveranno in successione tra la Domenica di Pasqua e il Lunedì di Pasquetta con pochissimo intervallo.