Meteo, anticiclone mangia inverno in arrivo: il caldo anomalo durerà fino a febbraio. Ecco dove e da quando

Meteo, arriva l'anticiclone mangia-inverno sull'Italia. Dopo una breve ma intensa ondata di gelo, si apre dunque una lunga fase di stabilità atmosferica caratterizzata dal bel tempo, anche se a tratti nuvoloso, e temperature in deciso aumento. È da questa settimana che sulla nostra penisola le condizioni metereologiche si stabilizzeranno, senza subire forti scossoni a parte deobili venti che soffieranno sull'Adriatico. Come riporta 3bmeteo, le temperature aumenteranno giorno dopo giorno, soprattutto nei valori massimi per la presenza del sole. E se questa tendenza dovesse essere confermata, l'anticiclone potrebbe stabilizzarsi fino a febbraio. Ecco le previsioni nel dettaglio.

