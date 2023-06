Meteo 2 giugno, piogge, temporali e grandine: ecco dove (e quando) il tempo migliorerà

Previsioni meteo 2 giugno - L'estate continuerà a zoppicare anche durante il ponte del 2 giugno, a causa della prolungata assenza di un campo di alta pressione alle latitudini mediterranee. L'anticiclone infatti continuerà a rimanere sbilanciato verso nord, occupando i settori nordoccidentali del continente e lascerà l'Europa meridionale in balia di infiltrazioni umide e instabili da nordest. Queste alimenteranno una blanda area depressionaria alle latitudini mediterranee, responsabili di una diffusa instabilità che si concentrerà soprattutto nelle ore diurne in prossimità dei rilievi alpini, appenninici e sulle zone interne delle isole maggiori, ma con sconfinamenti alle adiacenti pianure. Maggiori fasi soleggiate sono attese invece lungo le coste, anche se non mancheranno locali episodi instabili. Quella di domenica dovrebbe essere la giornata in generale più instabile, con fenomeni che più facilmente coinvolgeranno anche le pianure del Nord e tratti delle coste del Centro Italia. In questo contesto il caldo rimarrà contenuto. Ecco nel dettaglio cosa dovremo aspettarci nei giorni del Ponte: