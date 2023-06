IlMessaggero145. Roma, Capitale nel Futuro. Convegno per l'anniversario a Villa Miani Livestreaming

Dura da 145 anni il legame inscindibile fra il Messaggero e Roma: 145 anni di fatti, immagini e di parole, in cui si può ritrovare la quotidianità della Città Eterna. Roma Capitale simboleggia l’unità e il punto di equilibrio e di coordinamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il più grande progetto di rinnovamento del Paese.

I 145 anni del Messaggero, la Capitale verso il futuro

Le sfide del Pnrr, del Giubileo e di Expo come occasione per Roma e per il Paese: a questo il Messaggero dedica il suo 145esimo anniversario di attività: un’occasione per dialogare con i nuovi promotori dello sviluppo che hanno visto nello spirito della Capitale un’opportunità irripetibile per accendere il Nuovo Rinascimento d’Italia.

IL PROGRAMMA DELL'EVENTO A VILLA MIANI - Si parte con i saluti e l’introduzione del presidente de Il Messaggero, l’imprenditore ed editore Francesco Gaetano Caltagirone, per poi proseguire con il sindaco Roberto Gualtieri, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone, il Ceo di EY Italia Massimo Antonelli, l’ad di Unicredit Andrea Orcel, l’ad di Cdp Dario Scannapieco e l’ad di Invimit Sgr Giovanna Della Posta, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il presidente di Mundys Giampiero Massolo e la Rettrice della Sapienza Antonella Polimeni e a chiudere il ministro degli Affari europei Raffaele Fitto. Saranno anche letti gli interventi di Papa Francesco e del Capo dello Stato Sergio Mattarella.