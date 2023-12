Mengoni, azienda regala per Natale un concerto privato ai dipendenti. «La festa più bella di tutte»

Natale in arrivo. Per tanti, significa cena aziendale con i colleghi. Non tutti però, hanno lo stesso trattamento. Di certo, il premio per "la cena aziendale dell'anno" (se mai ne esistesse uno), lo ha vinto Pwc, che per i suoi dipendenti ha organizzato un concerto privato di Marco Mengoni. Un evento che ha lasciato senza parole i dipendenti e che ha scatenato i fan del cantante.

Marco Mengoni, concerto di Capodanno a Cagliari. «Il costo non è di 1 milione, ma "solo" di 250 mila euro»