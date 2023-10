Meloni, dalla figlia Ginevra al caso Giambruno e lo «stress da agenda»: ecco perché ha deciso di non essere alla festa FdI

In Fratelli d’Italia lo chiamano «stress da agenda». Ovvero Giorgia Meloni deve fare tante cose, è sempre in giro per il mondo e per di più è una accentratrice, e non riesce a fare tutto. E così, ha dovuto saltare la festa di compleanno del governo allestita dal suo partito al teatro Brancaccio.

Meloni: «Anch'io sono un essere umano»

Altre volte ha disertato vertici internazionali a causa di influenze, di stanchezza insormontabile, di senso di colpa tipico di una madre: «Vedo mia figlia Ginevra troppo poco, e per me è un sacrificio enorme. Ma non mollo, ci hanno chiesto di cambiare l’Italia e noi lo faremo anche a costo di molta fatica personale».