Meloni, come sta? Provata e arrabbiata per il caso Giambruno e l'attacco alla sua sfera privata: «Contro di noi cattiveria mai vista»

A chi le ha chiesto come sta Giorgia, Arianna Meloni lasciando in scooter il teatro Brancaccio ha riposto: «Secondo lei, come sta?». È molto provata. In pena come chiunque passi quello che sta passando lei (la fine di una coppia, la nuova condizione di single mother) e profondamente arrabbiata per l'attacco alla sua sfera privata e per i fuorionda di Striscia la notizia che lei, più che ai Berlusconi, fa risalire a un generale malanimo della sinistra incarnata in questo caso da Antonio Ricci ma che va ben oltre la singola persona ed è un atteggiamento collettivo ritenuto, dal capo del governo e dal suo inner circle, un impasto di ideologia e pettegolezzi.

Meloni, la sorella Arianna sul caso Giambruno: «Così ci fate prendere un sacco di voti»

Sta di fatto che, tornata l'altra notte dalla doppia trasferta al Cairo e a Tel Aviv, Meloni non se l'è sentita di andare a festeggiare il primo anno di governo al teatro Brancaccio ed è rimasta a casa con la figlia Ginevra. Ha comunque mandato un video alla kermesse dell'«Italia vincente».